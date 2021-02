Juliette aconselha Sarah no BBB21: ‘Fale menos e escute mais’ | casa BBB

No Quarto Cordel do BBB21, Viih Tube, Juliette, Gilberto e Sarah estão conversando. Sarah comenta que é muito raro ela brigar com alguém, porém, quando isso acontece, estoura. Juliette que está no mesmo papo acaba aconselhando a consultora de marketing digital: “Não faça isso, por experiência própria. A última vez que eu vou dizer isso, fale menos e escute mais, sério mesmo”, diz a advogada e maquiadora.