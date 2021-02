Após o Jogo da Discórdia, Juliette conversa com Gilberto e faz um desabafo: “Eu estou desesperada, porque eu não estou sendo ouvida. As pessoas não entendem a minha linguagem. Você entende, mas as pessoas, não. Você entende, porque tem feridas iguais às minhas”. O brother ouve a sister e fala sobre sua indicação na dinâmica. A sister foi apontada como uma “canceladora” por alguns brothers durante o jogo.