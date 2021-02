Juliette fala sobre sua postura no BBB21: ‘Não quero jogar com a vida das pessoas’ | casa BBB

Juliette, Fiuk, Caio, Gilberto e Arcrebiano estão na área externa do BBB21, quando a advogada diz: “A questão é que eu quero jogar com outras coisas. Eu não quero jogar com isso”, Fiuk questiona a sister sobre qual jogo ela estaria se referindo e a sister responde: “Eu errei, eu sei que errei muito. Jogar com o jogo, uma prova”. Os presentes não entendem a explicação da sister, e ela tenta explicar: “Eu entrei aqui achando que ia dar certo, que ia ficar todo mundo em um mundo ideal, todo mundo se dando bem, vi que não teve como. Eu me precipitei, fiquei nervosa, fiquei desesperada, fiz mais besteira em cima de besteira. Me sabotei, prejudiquei pessoas”.