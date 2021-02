Justiça nega pedido para Karol Conká ser intimada durante BBB21 · .

Participante do Big Brother Brasil 21, Karol Conká teve sua primeira vitória na Justiça no processo movido pela empresária Bianka Grismino. Em decisão proferida na segunda-feira (1°), o juiz Guilherme Ferreira da Cruz negou o pedido da acusação para que a cantora fosse intimada durante o confinamento no reality da Globo.

“Observe-se, a propósito, que nem mesmo se alega – aqui- risco de impossibilidade futura de produção da prova; ao passo que o notório regime de confinamento imposto pelo mencionado programa televisivo aos seus participantes, per se, impede seja a citação de Karoline realizada no PROJAC”, afirmou o magistrado, em referência ao antigo nome dos Estúdios Globo.

Na decisão, à qual o . teve acesso, o juiz reforça que a intimação à artista confinada é “desnecessária até que se prove que a coautora não deixou procuradores com poderes para receber o chamamento em seu nome. Por isso, rejeito os embargos de declaração”.

Bianka, dona de uma loja de bijuterias hospedada na plataforma Shopee, acusa a cantora de não cumprir com o combinado durante uma ação publicitária feita em outubro de 2020.

A empresária afirma que Karol foi contratada com o objetivo de atrair novos clientes para a sua loja. Porém, a atual sister não teria cumprido sua parte no acordo e teria feito apenas uma publicação para direcionar seus seguidores à plataforma da Shopee. O caso foi divulgado pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo a parte autora do processo, Karol Conká também teria usado algumas peças da sua marca durante a gravação de um clipe, sem creditar a loja. Por isso, a empresária pede o valor de R$ 230 mil como indenização por danos materiais e morais.

Procurada pela reportagem, a equipe jurídica de Bianka informou que “o processo está correndo normalmente. O juiz manifestou uma posição bem clara. Ele considera a possibilidade de que exista um procurador constituído para ser citado em nome dela”. A equipe da sister não respondeu os questionamentos até a publicação deste texto.

