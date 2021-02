Juventude anuncia o retorno do técnico Marquinhos Santos

Depois de ter conseguido o acesso para a Série A do futebol brasileiro, o Juventude anunciou, nesta quinta-feira, a chegada de Marquinhos Santos para comandar o time na temporada 2021. O treinador Pintado, que levou a equipe ao acesso, deixou o time no fim da edição de 2020 da Série B.

Além disso, Marquinhos é um velho conhecido da equipe. Ele era o treinador do clube no acesso para a Série B. Após sair, ele não comandou nenhuma outra equipe. Nesse momento de maior desafio, ele terá Eduardo Barros como seu auxiliar técnico. Barros estava nas categorias de base do Athletico-PR.

Marquinhos Santos retorna ao Jaconi e é o novo treinador do Juventude. Auxiliar será Eduardo Barros: https://t.co/EBEjOVwH0w 📸Arthur Dallegrave/ECJuventude pic.twitter.com/i3SomXJHuY — E.C. Juventude (@ECJuventude) February 4, 2021

O time do Juventude deve se reapresentar durante a próxima semana para iniciar os treinamentos para o Campeonato Gaúcho. A primeira partida do time de Marquinhos acontecerá no dia 27 deste mês contra o Internacional, fora de casa.