Juventus estuda renovação com Cristiano Ronaldo até 2023

A Juventus pensa em renovar o contrato de Cristiano Ronaldo até 2023, segundo o “Tuttosport”. A boa fase do português e o bom relacionamento do camisa sete com o técnico Andrea Pirlo são fatores que pesam na decisão e que a permanência do craque em Turim é entendida como algo real e não apenas teórico dentro do clube.

Embora os contatos entre Fabio Paratici, diretor esportivo, e Jorge Mendes, empresário do atleta, sejam constantes, ainda não há uma negociação em andamento. Apesar dos 36 anos do atacante, a Velha Senhora acredita que ele poderá continuar sendo decisivo até os 38. O atual contrato do jogador vai até 2022.

Na última partida, Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória da Juventus contra a Inter de Milão fora de casa pela Copa da Itália e já anotou 22 tentos em 23 partidas na temporada, além de contribuir com quatro assistências. O português é o principal líder do elenco dentro de campo e responsável pelos títulos conquistados desde que chegou em Turim.