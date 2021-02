Karol Conká dispara para Lucas Penteado: ‘Você é egoísta’ | casa BBB

“Eu sei que se eu não ganhar o Líder, vou para o Paredão”, desabafa Lucas Penteado. O ator tenta justificar suas ações no jogo: “Não importa o que eu queria fazer, mas o que eu causei. Só que ouvir das pessoas que queria de propósito, eu não posso aceitar isso. Porque eu não queria de propósito. Se fosse, eu não estaria nem um pouco arrependido. Ia assumir o papel de vilão se estivesse sendo vilão. Eu não sou covarde”, diz.

A cantora responde: “Eu sei que você não é. Mas foi tão feio e tão chato, que a gente fica apreensivo. Você fala que respeita esse aqui, você nem estava do lado dele, Festa do Líder, você estragou a festa do cara. Você é egoísta”.