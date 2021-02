Karol Conká é criticada por colegas e coloca carreira em risco no BBB21 · .

O comportamento de Karol Conká nos primeiros dias de BBB21 tem decepcionado fãs e até mesmo colegas de profissão. Com críticas pesadas contra Juliette Freire e uma postura agressiva em relação a Lucas Penteado, a cantora de 34 anos ganhou “inimigos” fora da casa, o que pode prejudicar a carreira dela ao deixar o jogo.

O primeiro sintoma disso foi um comunicado de um festival de rap, o Rec-Beat, que acontecerá de maneira remota no próximo dia 14. Karol já havia deixado sua participação gravada, mas a organização do evento avisou que está avaliando a retirada do conteúdo dela da programação.

Ela vem enfrentando críticas nas redes sociais por causa de uma série de falas. A primeira que pegou muito mal foi contra Juliette. Na última sexta (29), a rapper afirmou que o jeito da advogada é característico da região da Paraíba, e que por Karol ter nascido em Curitiba, ela é mais “educadinha”.

Internautas e artistas apontaram a fala como preconceituosa e defenderam o Nordeste. Wesley Safadão, Whindersson Nunes e Flayslane Raiane foram alguns dos nomes que se posicionaram contra a cantora.

Além de continuar fazendo fofoca e agindo com falsidade com Juliette, Karol definiu outro alvo no BBB21: Lucas Penteado. De fato, o ator teve atitudes que incomodaram toda a casa e foi repreendido por colegas de confinamento, como Nego Di e Projota, que teva uma conversa direta com o ex-Malhação.

A cantora, no entanto, decidiu excluir, debochar e fazer uma campanha contra o ator dentro da casa. Já o isolou no momento de uma refeição, o expulsou da cozinha, o chamou de “louco”, “idiota” e deixou escancarado que não suporta mais conviver com o rapper. Para quem está fora do confinamento, o comportamento dela é encarado como desumano.

Desde que essa face de Karol Conká veio à tona, ela caiu de 1,8 milhão para 1,6 millhão de seguidores no Instagram. A equipe responsável pelas páginas da cantora passou a publicar menos conteúdo.

Uma das pessoas que deixou de acompanhar os posts da rapper foi Jojo Todynho, campeã de A Fazenda 12. “Toda a admiração que eu tinha por você, Karol, acabou. Deixando de te seguir, entendeu? Lacre menos”, disparou a funkeira, em um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (1º).

Veja:

morto com a jojo no instagram agora falando da karol conka #bbb21#redebbb pic.twitter.com/xcKi9HHf2C

— marlo 🧐 comentarista do bbb21 (@marlonmesmo) February 1, 2021

A revolta de Jojo aconteceu por causa de um momento em que a rapper duvidou da fé de Lucas. O paulista afirmou que Deus era seu melhor amigo e foi questionado. “Mas cadê teu melhor amigo para te apoiar na hora da loucura?”, disse Karol. “Acho que te abandonou”, completou ela. Assista:

lucas dizendo que deus é o melhor amigo dele e karol questionando “cadê ele para te apoiar no momento da loucura?” gente não é possível #bbb21pic.twitter.com/e00nmsdbwR

— cris dias (@crisayonara) February 1, 2021

A fala também causou revolta em Ludmilla. “A Karol Conká teve a audácia de perguntar onde estava Deus, o amigo do Lucas? Mano, quando ela for pro paredão, eu faço questão de fazer um mutirão pra ela sair. Quem topa?”, incentivou a cantora.

A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa?

— Ludmilla 👑 (@Ludmilla) February 1, 2021

Colega de Lud no time de técnicos do The Voice+, Mumuzinho não citou nomes, mas soltou no Twitter na segunda (29): “Eu já sabia da cobra”. Emicida também resumiu o sentimento. “Meu Deus, Karol”, escreveu o rapper, que colocou uma sequência de rostos tristes. Ingrid Guimarães, Kevin O Chris e Thaís Fersoza também lamentaram.

Eu já sabia da 🐍

— Mumuzinho (@MumuzinhoC) February 1, 2021

Meu Deus Karol 😔😔😔😔😔😔

— emicida (@emicida) February 1, 2021

Apesar de ser criticada fora da casa, a postura de Karol é exaltada por boa parte dos colegas de confinamento. Confiante dentro do jogo, ela diz que o “público que assina o pay-per-view está vendo o que acontece” –de fato, está. Mas, ao contrário do que ela pensa, isso não é bom para a imagem nem para os negócios dela.

As críticas a Karol Conká não partem apenas de um grupo de fãs de determinado participante. O “ranço” dominou as redes sociais. Caso não mude sua postura a tempo, a cantora terá um trabalho imenso para “pedir desculpa a quem se sentiu ofendido” e convencer que não é uma pessoa com comportamentos dignos de uma vilã de novela.

Na noite de segunda (1º), a equipe da funkeira emitiu um comunicado sobre a participação da cantora: “O nosso papel aqui é falar sobre a Karol Conká e o seu momento no BBB. É compreensível toda a revolta por suas falas, ações e pelo modo como tem se posicionado, no entanto isso está ultrapassando todos os limites de um cancelamento também”. Leia a thread abaixo: