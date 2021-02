Karol Conká questiona sobre Lucas Penteado: ‘Será que ele está sendo falso comigo?’ | casa BBB

João Luiz entra no assunto e comenta: “Karol, inclusive, eu acho que você deve ficar muito esperta com isso porque essa virada de comportamento de vocês dois não é confiável. Eu não confio”. Lumena e Nego Di concordam com o pensamento de João. E o Líder complementa: “Posso te passar a visão de quem está de fora? Parece que tu levou medo”. A sister discorda e rebate: “Ele falou que ele levou medo”.