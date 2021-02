Karol Conká conversa com Nego Di, Viih Tube e Camilla de Lucas sobre a dinâmica do Jogo da Discórdia: “Eu estava esperando todo mundo falar que era Lucas e Karol. Juro, porque eu me considero uma canceladora, porque eu cancelei ele”. A sister atriz discorda, “Porque são opostos, você pode achar por isso, mas não tem nada a ver”. Na sequência, a cantora brinca que ficará ela e Lucas Penteado na Final por conta da desavença dos dois.