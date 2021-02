Karol Conká sobre relação com brother: ‘Puro flerte’ | casa BBB

“Eu troquei pouca ideia com ele, mas deu para perceber que ele é um cara legal”, fala a cirurgiã-dentista, citando momento em que gostou do brother ter dito que não era hora de combinar voto.

Na sequência, Thaís pergunta: “Se você ganhar o Líder, você chama ele para dormir com você?”. “É claro”, responde a sister e as três começam a gritar em comemoração e Karol explica que inicialmente achou que ele era um bom amigo, mas depois começou a reparar que a relação dos dois poderia ser mais do que amizade.