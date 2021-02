Karol Conká tenta romance com Bil e espalha mentira sobre Carla Diaz · .

Karol Conká está empenhada em começar um romance com Arcrebiano Araújo no BBB21. A cantora avisou para todas as meninas que existe um clima entre eles, e Carla Diaz respondeu que apoiava o affair. No entanto, após a formação do paredão, a artista distorceu a história. “Carla disse que a gente não combina”, afirmou ela.

A rapper começou a se incomodar com a loira ao vê-la próxima de Arcrebiano durante o castigo do monstro. “Ela fica tocando nele, mas ele quer a ‘mamacita’ aqui”, disse, em uma conversa com Nego Di e Projota na noite de sábado (30).

No dia seguinte, Karol foi até o quarto colorido e comentou sobre seu quase romance com o capixaba. “Carla vai ser nossa madrinha”, enfatizou. “Eu shippo”, respondeu a atriz, dando risada, assim como todos que estavam no local.

Em seguida, a rapper saiu falando que fez questão de “marcar território”. “Já saí avisando todas as meninas, eu sou dessas”, afirmou. “Ela é boa!”, apoiou Lumena Aleluia, dando risada.

No entanto, na noite de domingo (31), Karol contou outra história para Nego Di e Gilberto Nogueira no quarto do líder. “Expliquei para ela [Carla], perguntei se era de boa, ela falou: ‘eu acho que não combina'”, relatou a cantora.

Confira:

Juntei quando a Karol disse que o Bil tá afim dela e o momento em que o Bil falou que casaria com a Carla Diaz | o tombo vai ser grande Karol, cuidado #BBB21pic.twitter.com/oaq5kTj3cC

— Lara Teixeira (@larateixeiraa1) January 31, 2021

mentira, ela disse que shippava os dois pic.twitter.com/KQ9t1Zdysx

— ZH #NOBODY IS LISTENING (@zh_ever) February 1, 2021

Karol diz que fez questão de sair contando pras meninas sobre Bil pra marcar território #BBB21 pic.twitter.com/7wBQLUsPZH

— @dantinhas (@Dantinhas) February 1, 2021

