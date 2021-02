Kerline cancela Fiuk, mas ‘saboneta’ ao falar mal de rejeitados do BBB21 · .

Fora do BBB21, Kerline Cardoso evitou falar mal dos participantes mais rejeitados pelo público. Durante sua participação no programa A Eliminação, do Multishow, na noite de quarta-feira (3), a cearense afirmou que ainda não viu nada do que aconteceu na casa e deu até nota dez para Lumena Aleluia, Fiuk e Karol Conká. O filho de Fábio Jr., no entanto, teve uma atitude “cancelada” pela influenciadora.

Kerline começou dizendo que se fosse para voltar ao confinamento, tiraria Nego Di da disputa por R$ 1,5 milhão, por ter sido indicada ao paredão por ele. O humorista recebeu nota seis como avaliação primeira eliminada da edição.

Quem também ganhou nota baixa da ex-sister foi Juliette Freire, com um cinco, e Lucas Penteado, que recebeu zero. Sobre a paraibana, Kerline justificou que era porque sempre a encontrava muito triste. “Mas comigo ela sempre foi maravilhosa”, relatou.

A influenciadora manteve seu posicionamento sobre Lucas, assumiu novamente sua parcela de culpa no barraco que os dois protagonizaram e relatou que, caso tivesse continuado, a diferença já estaria superada.

Ao ser questionada sobre o que seria de sua amizade com Karol Conká fora da casa, Kerline desconversou: “Não estou sabendo o que aconteceu, o que rolou com os outros participantes em relação a Karol”, afirmou.

Vivian Amorim e Bruno de Luca, então, perguntaram se na opinião dela, a rapper havia passado do ponto em alguns momentos. “Sim, em algumas situações ela teve essa atitude e ela fala que precisa ter essa atitude para não ser uma mulher preta subestimada”, respondeu Kerline.

No fim do programa, ela viu um vídeo em que Karol Conká riu do choro dela. “É um bullying com meus sentimentos”, disse. Em um quadro que sugeria cancelar ou passar pano, a sister optou por condenar uma atitude de Fiuk interromper uma fala de Carla Diaz e aliviou as críticas por Juliette ter ficado mais tempo do que deveria no Raio-X.

Pela manhã, em participação no Mais Você, Ana Maria Braga chegou a falar que Kerline estava tentando enganá-la com suas respostas escorregadias.

Veja vídeos da participação da eliminada no Multishow:

