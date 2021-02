Kerline é eliminada do BBB21 com 83,50% de rejeição e liga alerta na casa · .

Após oito dias de confinamento, Kerline Cardoso foi a primeira eliminada do BBB21. A influnciadora cearense deixou a casa nesta terça-feira (2) com 83,50% de rejeição, em um paredão com Sarah Andrade, votada por 8,62% do público, e Rodolffo, escolhido por 7,88%. A saída da integrante do Pipoca ligou um sinal de alerta na casa.

Apesar do alto índice de rejeição, que já era apontado nas enquetes, Kerline não é odiada fora da casa. Protagonista de uma discussão com Lucas Penteado na primeira festa do BBB21, ela deu o azar de cair em um paredão com candidatos que escaparam das críticas das redes sociais na primeira semana.

Por conta dessa “treta”, a maioria dos confinados acreditou que Kerline seria “abraçada” pelo público, por ter rivalizado com Lucas. Já Sarah, que o apoiou na noite em que praticatamente toda a casa o rejeitou, deixaria o jogo. Mas aconteceu o contrário.

No discurso de eliminação, Tiago Leifert destacou as oportunidades do jogo e o que a eliminada “deixará de viver”, com o sentimento bom que o reality proporciona após o retorno de um paredão.

“O que vocês estão deixando de viver, deixando para trás. Você não vai sentir a emoção de voltar do paredão, sentir ‘cara, as pessoas gostam de mim’. Vai pra festa de quarta, e é a melhor coisa do mundo. A adrenalina de ganhar uma prova no BBB, só virando atleta. Você cria laços profundos e reais, tem gente que casa por causa do BBB”, relatou o apresentador.

“E você não vai viver isso. Depois que você sai, você quer voltar. No almoço do anjo, você lembra quem você é e volta revigorado. Chega o momento de votar, você vai sofrer e vai sobreviver. Vai chegar na final e entrar pra história do BBB. Aproveitem, não vão ao paredão”, aconselhou.

Na sequência, Leifert anunciou a decisão do público, sem revelar a porcentagem de rejeição de Kerline. Sarah ficou emocionada com o resultado e foi apoiada por Lucas Penteado.

Após deixar a casa, a influenciadora foi recebida pelo apresentador no estúdio e explicou sobre a passagem rápida pelo jogo. “Uma loucura, a gente fica naquela de será que vou ou não [ser eliminada]. Eu me desestabilizei completamente, realmente é um jogo duro. Difícil. Foi difícil conseguir me recuperar”, comentou.

Assista ao momento em que Leifert anuncia o resultado:

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#24 – Quem são os protagonistas, barraqueiros e embustes do BBB21?” no Spreaker.