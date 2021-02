Kerline opina com Gilberto sobre Jogo da Discórdia: ‘Acaba soando como se você quisesse omitir uma situação’ | casa BBB

O doutorando em economia responde que ainda não tinha se sentido confortável, a influenciadora escuta e comenta: “É que acaba soando como se você quisesse omitir uma situação e ela não estava esperando por isso”. A conversa continua e Gilberto comenta que estava se planejando para conversar com a sister: “Eu vou chegar e vou falar. Se resolver, resolveu. E se eu for eliminado porque o público acha que sou falso, problema. Eu não vou ficar me preocupando com medo. Eu dou coração para ela, mas eu senti um distanciamento”. Kerline comenta falando que achava que Pocah e Gilberto tinham muita afinidade.