Kerline, Rodolffo e Sarah estão no paredão; participe da votação · .

O primeiro paredão do BBB21 foi definido neste domingo (31). Kerline Cardoso foi a escolha do líder Nego Di. O grupo dos seis imunes decidiu emparedar Rodolffo; Arcrebiano Araújo (o Bil) acabou na berlinda por receber oito votos da casa (mas escapou no bate e volta), enquanto Sarah Andrade deu azar no big fone. Quem vai sair do reality da Globo na terça-feira (2)? Participe da votação na enquete no final deste texto.

Antes de iniciar as indicações, Tiago Leifert pediu para o anjo Rodolffo dar a imunidade: ele protegeu Caio Afiune. “O meu chegado, Caio, ele estava ‘cagando’ de medo de ir para o paredão”, brincou o sertanejo.

Nego Di votou na sequência. “É um momento emblemático. Ser o primeiro líder é ter a responsabilidade de mudar o destino de alguma pessoa. Tem muita gente que eu votaria, mas não posso votar. Não tem motivo para eu indicar outra pessoa que não a Kerline, que é a pessoa com quem não troquei muita ideia”, justificou o humorista.

Seis participantes (Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette Freire, Lumena Aleluia e Arthur Picoli) estavam imunes, por uma votação que aconteceu antes de o confinamento começar. Esse “G6” tinha a responsabilidade de emparedar alguém. A escolha do grupo foi Rodolffo.

“É uma decisão difícil, uma semana é pouco para escolher com tranquilidade. O grupo indica, por questões do detalhe e da afinidade, o Rodolffo é o nosso indicado, nossa decisão coletiva”, explicou Lumena, a porta-voz da equipe. O mais votado da casa foi Arcrebiano, que teve o nome citado oito vezes no confessionário.

A prova do bate e volta foi de sorte. Rodolffo, Arcrebiano e Sarah disputaram a atividade –Kerline, mandada pelo líder, foi para a berlinda sem chance de retorno. A dinâmica foi uma pescaria, quem achasse o peixe com o rabo dourado escapava do paredão. Bil escolheu o “premiado” e se livrou do paredão do BBB21.

Quem votou em quem

Lucas Penteado -> Carla Diaz

Juliette Freire -> Thaís Braz

Pocah -> Arcrebiano (Bil)

Kerline Cardoso -> Arcrebiano (Bil)

Arcrebiano Araújo -> Camilla de Lucas

João Luiz -> Arcrebiano (Bil)

Arthur Picoli -> Camilla de Lucas

Caio Afiune -> Camilla de Lucas

Thaís Braz -> Arcrebiano (Bil)

Carla Diaz -> Arcrebiano (Bil)

Viih Tube -> Arcrebiano (Bil)

Camilla de Lucas -> Arcrebiano (Bil)

Fiuk -> Carla Diaz

Karol Conká -> Carla Diaz

Rodolffo -> João Luiz

Gilberto Nogueira -> Arcrebiano (Bil)

Sarah Andrade -> João Luiz

Lumena Aleluia -> Thaís

Projota -> Thaís

