Law & Order: Organized Crime – NBC divulga data de estreia da série

A NBC finalmente definiu uma data oficial de estreia para a série Law & Order: Organized Crime, derivada da famosa Law & Order: Special Victims Unit. Protagonizada pelo personagem Elliot Stabler (vivido pelo ator Christopher Meloni), a produção investigativa vai estrear no dia 1º de abril no canal.

Como parte de um crossover entre as duas séries, Olivia Benson (interpretada por Mariska Hargitay) fará uma participação especial logo no primeiro episódio. Na grade de programação, Law & Order: SVU será exibida às 21h nos Estados Unidos, seguido por Law & Order: Organized Crime.

Vale destacar que Meloni participou das doze primeiras temporadas de SVU, até a sua saída, em 2011, por problemas internos de produção. De volta a este universo, a nova série abordará alguns conflitos internos de seu personagem que esteve longe por tanto tempo.

Novo visual de Elliot Stabler foi divulgado recentemente pela emissora. (Reprodução/NBC)Fonte: NBC

Saiba mais sobre a estreia de Law & Order: Organized Crime na NBC

De acordo com a descrição oficial da série, Law & Order: Organized Crime vai focar, inicialmente, no retorno de seu protagonista ao departamento de investigações de Nova York. No entanto, com as mudanças constantes ao longo da década, muita coisa estará diferente de como Elliot se lembrava.

Stabler também precisará lutar com alguns fantasmas traumáticos e uma perda pessoal que foi bastante intensa e devastadora para ele. Dessa forma, o personagem terá como um dos seus principais objetivos a redescoberta de diversas coisas bastante essenciais no processo de investigação.

Dylan McDermott e Tamara Taylor também estão no elenco, embora nenhum detalhe dos personagens tenha sido divulgado até o momento. Ao que tudo indica, o público irá descobrir mais sobre ambas as participações em breve.

Law & Order: Organized Crime estreia no dia 1º de abril na NBC.