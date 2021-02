Law & Order: Organized Crime: Tamara Taylor, de Bones, se junta ao elenco

A atriz Tamara Taylor, que, por mais de 10 anos fez parte do elenco principal da série Bones, se junta ao elenco do novo spin-off de Law & Order: SVU, Law & Order: Organized Crime (“Lei e Ordem: Crime Organizado”, em português).

A personagem de Taylor ainda não possui muitos detalhes. No entanto, sabe-se que ela vai co-estrelar ao lado de Christopher Meloni.

Em Bones, a atriz vivia Camille Saroyan, chamada por todos de Cam, uma médica legista, chefe da Divisão de Polícia no Instituto Jeffersonian. A personagem foi introduzida no início no segundo ano da produção e permaneceu no elenco regular até a temporada final.

A nova série acompanha o detetive Elliot Stabler, interpretado por Meloni, personagem que foi originado na também derivada Law & Order: Special Victims Unit.

Organized Crime: Saiba mais sobre o novo spin-off de SVU da franquia Law & Order

O enredo segue o Stabler quando, após uma devastadora perda pessoal, ele volta para Nova Iorque e precisa se ajustar às novas dinâmicas do departamento de polícia. Na trama, o policial tenta retomar sua vida enquanto lidera uma força-tarefa.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Anteriormente, o ator Dylan McDermott (The Practice, American Horror Story) anunciou que se juntaria ao elenco do spin-off. Além disso, Mariska Hargitay, protagonista de Special Victims Unit, também confirmou uma participação no projeto.

A produção estava prevista para estrear na fall season de 2020, entre agosto e setembro. No entrando, com os atrasos das produções, o lançamento da série foi adiado para a primavera norte-americana de 2021 – entre março e julho.

Houve ainda uma mudança inesperada do showrunner. Em outubro, o criador de Chicago P.D. e Chicago Fire, Matt Olmstead, deixou o projeto. Em seu lugar, Ilene Chaiken, de The L Word, tomou a frente da produção.

Apesar de não possuir uma data de estreia oficial, Law & Order: Organized Crime será exibido às quintas-feiras na NBC, e terá 13 episódios totalizando a 1ª temporada.