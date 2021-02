Legacies 3×3: episódio musical traz fortes emoções e nostalgia (Recap)

A 3ª temporada de Legacies tem sido cheia de surpresas. A terceira semana não foi diferente. O esperado episódio musical inspirado em The Vampire Diaries, intitulado “Salvatore! The Musical”, talvez tenha sido o mais inesperado de todos.

Confira o recap completo a seguir!

No auditório da Escola dos Salvatore, Josie, Kaleb, Jed e Lizzie recontam a história do encontro entre Elena e Stefan. Eles atuam como Elena, Damon, Stefan e Caroline, respectivamente.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Além do primeiro contato entre os protagonistas de The Vampire Diaries, o musical também abordou a fundação da instituição, a reunião entre Stefan e Damon, o vai e volta de Elena com os irmãos, os doppelgangers e a enorme doação de Klaus para a escola.

Alyssa avisa Milton da chegada de um monstro no campus. Mais tarde é revelado que se trata do orientador da escola, que interpretou Klaus na peça, e que ele se chama Puck.

Os alunos ensaiam para o musical de The Vampire Diaries

No início, Josie não entende o dilema de Elena com Damon e Stefan. Enquanto isso, Lizzie tem dificuldade para interpretar Caroline.

Hope, filha de Klaus, não gosta da forma como a história de sua família é contada, e se recusa a participar do musical.

Landon, o diretor da peça, se vê em um conflito sobre como abordar os eventos no espetáculo, ao mesmo tempo que não sabe o que fazer em relação à Hope.

Na noite do musical, Hope não aparece no show. Ao invés disso, fica em seu quarto pintando, quando recebe uma carta de sua mãe endereçada à Lizzie. Por isso, acaba indo até o auditório para entregar a carta.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Nesse momento, ela vê a cena de Klaus conversando com a pequena Hope e, quando percebe que suas falas são exatamente as que seu pai lhe disse, decide subir ao palco para cantar “Always and Forever”. Ela canta para Landon.

Ao mesmo tempo, após a performance de Elena, nos bastidores, o conselheiro ameaça Josie e machuca sua mão. Milton finalmente percebe que ele é o monstro e usa uma algema para se prender a ele. Os dois assistem Hope cantar.

Após o musical

Jade cura o braço de Josie e diz a ela que está partindo. As duas então se beijam. Landon e Hope finalmente conversam sobre Rafael e Klaus.

A maior surpresa do episódio, no entanto, foi a carta que Lizzie recebeu de Caroline, falando sobre coragem. A narração dos escritos da personagem foi feita pela própria Candice King, intérprete de Caroline em The Vampire Diaries. O evento marcou sua primeira participação no spin-off.

No final do episódio, Milton liberta Puck, o orientador, corre para o encontro de Alyssa. Em uma reviravolta, ele percebe que era tudo um plano de Alyssa para capturá-lo e usá-lo para reescrever o feitiço da Tríade.

Quais são suas opiniões sobre o episódio musical de Legacies? Conte nos comentários!