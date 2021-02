Lewandowski perde pênalti, mas Coman garante vitória do Bayern sobre o Hertha, e bávaros viajam para o Catar 10 pontos na frente do Leipzig

Antes de viajar para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes, onde estreia na segunda-feira (8), contra o Al-Ahly, na semifinal, o Bayern de Munique entrou em campo nesta sexta-feira (5), pelo Campeonato Alemão, e fez bonito debaixo de neve. Em jogo válido pela 20ª rodada da competição, os bávaros encararam o Hertha, em Berlim, e venceram por 1 a 0, com gol de Coman. A partida ainda teve Lewandowski perdendo pênalti.

Apesar da estreia próxima no Mundial, o Bayern não poupou seus titulares e foi com aquilo que tem de melhor para encarar o Hertha.

E partida começou com os bávaros tendo uma grande chance no campo rival já nos primeiro minutos do 1º tempo. Aos 10 minutos, o goleiro Jarstein cometeu pênalti em Sané, dentro da grande área, e o árbitro marcou penalidade máxima.

Na cobrança, Lewandowski foi quem assumiu a responsabilidade, mas perdeu após defesa do próprio Jarstein, que foi o 2º goleiro na história da Bundesliga a defender um pênalti do atacante polonês.

Na primeira etapa, o Bayern continuou dando trabalho para a defesa do Hertha, que conseguiu segurar e não sofrer gols até o fim do jogo, apesar de boas chances, a maioria delas com Lewandowski.

Entretanto, apesar da falha, o Bayern abriu o placar logo depois. Muller deu assistência para Coman, que estufou as redes em Berlim.

Com o resultado, o Bayern foi a 48 pontos e aumentou para 10 a vantagem em cima do vice-líder, RB Leipzig, que só entra em campo neste sábado (6).

Além disso, o Bayern segue invicto há seis rodadas no Alemão. Diferentemente dos rivais desta sexta, que não vencem há seis jogos.

Em 15º na tabela, a equipe de Berlim está com 17 pontos e pode ser ultrapassada pelo Arminia, que abre a zona da degola, ainda nesta rodada, já que os rivais têm a mesma pontuação.

Lewandowski em ação contra o Hertha Berlin, na Bundesliga Getty Images

Hertha 0 x 1 Bayern de Munique

GOLS: Coman

HERTHA: Jarstein; Pekarik, Stark, Torunarigha (Alderete) e Mittlelstadt; Tousart, Ascacibar (Khedira), Lukebakio (Leckie), Darida (Guendouzi) e Matheus Cunha; Piatek (Radonjic).

Técnico: Pál Dárdai

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer, Pavard, Süle, Alaba e Hernández; Kimmich; Sané (Douglas Costa), Gnabry (Tolisso), Muller e Coman (Choupo-Moting); Lewandowski.

Técnico: Hans-Dieter Flick

– O Bayern chegou à sua quinta vitória consecutiva na Bundesliga

– O Bávaros não perdem há 6 jogos na competição

– Já o Hertha, somou a sua quarta derrota consecutiva no Alemão

– O clube de Berlim não vence há 6 jogos

Classificação

Hertha: 15° colocado, com 17 pontos

Bayern de Munique: 1° colocado, com 48 pontos

Próximos jogos

Segunda-feira, 08/02, 15h*, Al Ahly x Bayern – Mundial de Clubes

Sábado, 13/02, 11h30*, Stuttgart x Hertha – Bundesliga

*horário de Brasília