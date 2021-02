Liverpool anuncia a contratação de Ozan Kabak, ex-Schalke 04

O Liverpool anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do zagueiro Ozan Kabak, de 20 anos. O jovem jogador chega por empréstimo do Schalke 04 até o final da temporada 2020-2021, com opção de compra no final do período emprestado.

O anúncio de Ozan Kabak foi no mesmo dia de outro reforço: o zagueiro inglês Ben Davies, ex-Preston. Com problemas de lesão na posição, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, já indicava movimentações no mercado para buscar reforços.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian e Sky Sports, o contrato de Ozan Kabak por empréstimo até o final da temporada conta com um cláusula não obrigatória de compra no valor de 30 milhões de euros (R$ 197,9 milhões), além de um contrato de cinco anos.

O Liverpool ocupa a terceira colocação do Campeonato Inglês, com 41 pontos somados em 21 partidas. A nova equipe de Ozan Kabak enfrenta o Brighton nesta quarta-feira, às 17:15h (de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada da Premier League.