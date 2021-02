Liverpool deve reforçar seu elenco com dois zagueiros

O último dia da janela de transferências na Europa deve trazer novidades para o Liverpool. Com os zagueiros Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip lesionados, o clube inglês foi atrás de defensores.

Segundo informações do The Guardian, Ben Davies passará por exames médicos antes de ter sua contratação oficializada. O zagueiro proveniente do Preston North End custará 2 milhões de euros junto com a liberação do jovem holandês Sepp van der Berg.

Outro nome que pode chegar em Anfield Road é Duje Caleta-Car, defensor que atualmente joga no Olympique de Marselha. Porém, segundo a BBC, a situação do croata ainda segue indefinida.