Liverpool é derrotado pelo Brighton no Inglês, e perde a segunda seguida em casa

O Liverpool perdeu mais uma no Campeonato Inglês e se complicou na briga pelo bicampeonato nacional. Nesta quarta-feira, os Reds receberam o Brighton e os visitantes venceram por 1 a 0. O gol foi marcado por Steven Alzate, no início do segundo tempo.

PRIMEIRO TEMPO FRACO

Jogando em casa, o Liverpool não conseguiu se impor e pouco perigo ofereceu ao Brighton. Apesar de ter mais a posse de bola, o time de Jürgen Klopp finalizou apenas duas vezes, sendo as duas fora do alvo. O Brighton, por sua vez, se fechou no campo de defesa e tentava sair em jogadas rápidas.

OPORTUNISMO

No segundo tempo, em um dos raros lances em que propôs jogo, o Brighton abriu o placar. Após belo levantamento da direita, o ala-esquerdo Dan Burn apareceu na segunda trave e escorou para o meio. O meia Alzate apareceu no meio da defesa para marcar o gol da vitória.

RETROSPECTO RUIM

Após perder a invencibilidade de 68 jogos em casa na derrota para o Burnley, no dia 21 de janeiro, o Liverpool amargou a segunda derrota consecutiva no Anfield. Para piorar a situação, os Reds não vencem em casa desde o dia 16 de dezembro.

SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, que acontece no fim de seaman, o Liverpool encara o Manchester City, mais uma vez em casa, no domingo. O Brighton, por sua vez, visita o Burnley, no sábado.