Liverpool protagoniza ‘zebra’, volta a perder para o Brighton depois de 37 anos e pode ver City abrir até 10 pontos de vantagem

E nesta quarta-feira (3) o Liverpool protagonizou uma verdadeira zebra na Premier League. Em jogo válido pela 22ª rodada, os Reds receberam o Brighton no Anfield Road e perderam por 1 a 0. Com o resultado, o rival voltou a triunfar depois de 37 anos no confronto, algo que não acontecia desde 1984.

Os Reds não demoraram a chegar com perigo. Logo aos 2 minutos de jogo, Henderson deu lançamento preciso para Mohamed Salah, que recebeu próximo a área, avançou e finalizou colocado, porém, para longe do gol.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já a primeira boa chegada dos visitantes só aconteceu aos 24 minutos. Burn finalizou com o pé direito do meio da área, mas a bola subiu muito e foi longe.

Aos 32 minutos, o Brighton levou mais uma vez perigo à meta defendida por Kelleher, que substituiu o brasileirio Alisson no gol, desfalque por coença. Gross deu assistência para March, que finalizou de pé esquerdo.

E apesar de no primeiro tempo nenhuma das duas equipes ter conseguido finalizar no alvo, o Brighton foi superior. Foram cinco finalizações, contra apenas duas dos Reds.

Na volta para o segundo tempo, a primeira boa chance também foi dos donos da casa. Roberto Firmino fez boa jogada individual dentro da área, driblou dois marcadores, mas na hora de finalizar bateu em cima da defesa do Brighton.

Aos 7 minutos, o atacante brasileiro teve nova oportunidade, mais uma vez dentro da área, mas finalizou para fora.

Apesar das tentativas, quem abriu o placar foi o Brighton. Aos 12 minutos, em jogada que se inicou com Bissouma, a bola foi alçada na área, Burn escorou de cabeça para o meio da área e Alzate aproveitou e finalizou para dentro do gol.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Aos 24 minutos, a resposta do Liverpool veio com Salah, que recebeu na entrada da área e tentou finalização, que foi muito próxima do gol do Brighton.

Cin minutos mais tarde, o Brighton também levou perigo. Gross recebeu cruzamento na área e bateu rasteiro em direção ao gol. Entretanto, Kelleher fez grande defesa e, no rebote, Henderson afastou.

Com o resultado, os Reds entram ainda mais pressionados para a partida contra o atual líder da Premier League, Manchester City, no próximo domingo (7). Em caso de derrota, os rivais podem abrir até 10 pontos de vantagem para a equipe de Jurgen Klopp na tabela, já que estão com 47 pontos e ainda um jogo a menos.

A derrota em casa para o Brighton deixou o Liverpool ainda em 4º na tabela, com os mesmos 40 pontos. Com o resultado, os Reds ainda voltaram a tropeçar após duas vitórias consecutivas na competição.

Já o Brighton, somou a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Inglês, e o seu quinto jogo seguido sem derrota na competição, e aumentou de vez a distância para a zona de rebaixamento, que agora é de 10 pontos.

Salah durante o confronto contra o Brighton no Anfield Road, pela Premier League Getty Images

Liverpool 0 x 1 Brighton

GOL: (Liverpool) Alzate (Brighton)

LIVERPOOL: Kelleher; Alexander-Arnold, Nathaniel Phillips, Henderson e Robertson; Thiago Alcántara, Wijnaldum (Oxlade-Chamberlain) e Milner; Salah, Shaqiri (Origi) e Firmino (Jones). Técnico: Jürgen Klopp

BRIGHTON: Sánchez; March (Lallana), Dunk e Webster; White, Gross, Bissouma, Alzate e Burn; Maupay (Connolly) e Trossard (Zeqiri). Técnico: Graham Potter

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

– No 1º tempo, nenhuma das duas equipes conseguiu finalizar no alvo.

– Alzate marcou seu primeiro gol na Premier League

– Este foi o 4º jogo consecutivo do Liverpool sem vitória no Anfield Road

– O Liverpool não tinha uma sequência tão ruim como mandante desde 2012

– O Brighton somou seu 5º jogo consecutivo sem derrota na competição

– No Anfield Road, o Brighton não vencia o Liverpool desde 1983

Classificação

– Liverpool: 4º colocado, com 40 pontos

– Brighton: 15º colocado, com 24 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Premier League.

Domingo, 07/02, 13h30*, Liverpool x Manchester City

Sábado, 06/02, 12h*, Burnley x Brighton

*horário de Brasília