Carmela (Chandelly Braz) vai arrancar um podre do baú da família em Haja Coração. A mimada terá uma discussão tensa com Francesca (Marisa Orth) e jogará na mãe a culpa por não ser uma boa pessoa. “Esse lixo que você despreza”, cuspirá a aspirante a modelo. A vilã dará uma pista de que é responsável pelo acidente que deixou Shirlei (Sabrina Petraglia) manca na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 10, a jovem pedirá para a feirante conversar com Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) para que ele a ajude a conseguir um trabalho na agência Peripécia. “Pra ver se ele consegue uma campanha grande pra mim, um filme… Qualquer coisa que me ajude a melhorar de vida”, afirmará a jovem.

Porém, a mãe de Giovanni (Jayme Matarazzo) alegará que a filha precisa conseguir as coisas com o próprio esforço. “Você não quer mexer nenhum pauzinho pra me ajudar, agora se fosse a Shirlei, a Tancinha [Mariana Ximenes], né? Você ia falar com o Rodrigo”, insinuará a recalcada.

A vizinha de Nair (Ana Carbatti) dirá que são situações opostas. “Eu sei que é diferente, enfim, você confessou”, disparará Carmela. “É diferente porque as suas irmãs dão valor pro trabalho, pras conquistas. Nunca que elas iam me pedir uma coisa dessas. Agora, você não. Você acha que as coisas têm que cair do céu na sua mão”, explicará a matriarca dos Di Marino.

Lavação de roupa suja

“Você quer é me castigar. Desde criança é isso que você faz, me castiga”, vai se indignar a megera. Francesca, então, falará que não aguenta mais o comportamento da herdeira e dirá que elas vão ter que conversar sobre o que aconteceu no passado.

“Eu sei que eu te pedi pra nunca tocar nesse assunto… Mas eu errei, a gente tinha que ter falado disso naquela época. Eu tinha que ter levado você num psicólogo”, admitirá a vendedora de frutas.

“Quem sabe assim eu teria me tornado uma pessoa melhor, né? E não esse lixo que você despreza. Pois é, você errou. Eu era uma criança, fiz aquela besteira. E você pediu pra eu não falar nada pra ninguém, pra eu ficar calada, guardar tudo comigo”, rebaterá a personagem de Chandelly Braz. A namorada de Rodrigo alegará que só queria protegê-la.

“Mas não me protegeu, não. Foi o contrário, porque eu cresci me sentindo uma criminosa. Tendo que esconder a coisa horrorosa que eu tinha feito”, disparará a malvada. Francesca alegará que acreditou que a filha fosse esquecer o acidente e que, por isso, era melhor evitar o assunto.

“Por que você acha isso? Você é maluca? Se todo dia eu via e vejo o que eu fiz. Eu segui uma mentira que você inventou. E sabe o que você conseguiu com isso? Eu cresci me achando podre, uma criminosa. Você conseguiu me transformar nesse monstro que todo mundo acha que eu sou. Se eu sou esse lixo, a culpa é sua! Foi você que fez com que eu me sentisse assim, um lixo. Agora é tarde pra falar no assunto”, discursará Carmela.

Ela sairá de casa e deixará a mãe arrasada. Amargurada, a jovem aparecerá conversando com Jéssica (Karen Junqueira) na sequência. As duas megeras vão planejar uma forma de prejudicar a vida de Shirlei e separá-la de Felipe (Marcos Pitombo).

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar a ser exibida nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.