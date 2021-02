Loja de Roupa – Crescimento no Empreendedorismo

A reinvenção da loja de roupas no empreendedorismo

São muitas as opções para a atuação no empreendedorismo, uma vez que sabemos que é possível segmentar a sua ideia de negócio para qualquer nicho de mercado. No entanto, alguns setores têm chamado bastante atenção de especialistas de mercado.

Sendo assim, mesmo com toda a situação que ainda estamos passando referente a pandemia do Coronavírus, tem crescido muito atuação no empreendedorismo através de lojas de roupas.

Dessa forma, é possível entender que por conta da pandemia houve um crescimento exponencial de procura por e-commerce, o que chama atenção no caso, é o contrafluxo, ou seja, na outra ponta muitas pessoas resolveram empreender vendendo roupas.

Loja física e online e a atração do cliente

O que pode ser muito interessante, principalmente, se você optar por um nicho de mercado. Seja através de uma loja física, o que para alguns lugares ainda está pendente de atuação, como em loja online.

São muitas as opções, no entanto, para as lojas online é muito importante que a gestão tenha clareza sobre as informações no site. Como por exemplo, uma tabela de medidas para que as pessoas se sintam mais seguras para adquirir essa peça.

Além disso, como são muitas opções para empreender através de lojas de roupas, é importante que faça promoções atrativas para o cliente. Atuando com descontos na primeira compra, por exemplo.

Sendo assim, não menos importante, a gestão do estoque precisa ser feita de forma precisa e acompanhada. Independentemente da sua forma de atuação, já que, quando a empresa perde uma venda por conta de ausência de peça no estoque, dificilmente aquele cliente volta.

Marketing Digital e as oportunidades de negócio

Não podemos deixar de citar que é muito importante que direcione o seu público através das ações de marketing digital. (Veja o nosso artigo sobre marketing digital para pequenas empresas).

Dessa forma, empreender através de lojas de roupas não é uma novidade, mas no momento, é uma oportunidade de negócio no mercado.

No entanto, não se esqueça da qualidade do fornecedor, bem como oferecer ao cliente prazos plausíveis de entrega e investir em divulgação.