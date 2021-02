Longe da realidade, Karol Conká liga metralhadora de absurdos no BBB21 · .

Com uma confiança fora do comum, Karol Conká está distante da realidade no BBB21. Nesta quinta-feira (4), em conversa com Gilberto Nogueira, a cantora voltou a criticar Juliette Freire. A artista apostou que a integrante do Pipoca está pirando e sendo tirada de louca aqui fora. Além disso, afirmou que o que ela, Karol, diz tem relevância “dentro e fora” da casa.

“Ela [Juliette] que me ofende, ela que ofende todo mundo com essa bipolaridade dela. Se eu falei vai se foder, eu deveria ter falado mais. Ela não respeita meu momento”, reclamou a rapper, também conhecida como Jaque Patombá nas redes sociais.

A cantora fez o comentário porque Gilberto questionou se ela tinha mandado Juliette “se foder” no pós-festa da última noite. A advogada pediu que os participantes falassem um pouco mais baixo na sala, pois algumas pessoas estavam querendo dormir no quarto. Conká debochou do pedido.

“Eu já tenho que olhar a cara dela a todo momento, todo mundo continua contando alguma coisa que ela faz. Eu não quero falar com essa garota, ela deve tá pirando”, disse Karol para Gil.

“Se ela insistir em falar comigo, na terceira vez, eu vou jogar um copo de água na cara dela e vou mandar ela ir cagar”, disparou a cantora, que despistou ao perceber que o economista ficou assustado. “Eu não vou fazer, tadinha. Eu tenho dó. Não tô nem de TPM mais”, riu.

Na sequência, Karol disse estar preocupada com a imagem de Juliette fora da casa, com uma possível rejeição que ela pode ter nas redes sociais. Mal sabe que Conká que a paraibana foi “abraçada” pelo público e já conta com 3,6 milhões de seguidores no Instagram.

Já a cantora se tornou uma decepção para telespectadores e colegas de trabalho aqui fora –tem 1,4 milhão de apoiadores na rede social.

“O que eu falo tem muita relevância, aqui dentro e lá fora. Eu tô preocupada com a Juliette. Aqui a gente tem cuidado, mas lá fora ela tá sendo tirada pra louca já. Como vai ficar quando ela sair e ver o jeito que tá? Vai ficar mais pirada”, delirou Karol.

