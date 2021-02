Lucas entrega preocupação com excessos depois da festa · .

No Big Brother Brasil 21, Lucas Penteado entregou sua preocupação com os excessos cometidos pelos brothers após a festa do líder. Nesta quinta-feira (4), o ator conversou com Sarah Andrade sobre como a gritaria realizada na sala pode influenciar os votos dos colegas de confinamento durante a formação do próximo paredão.

“Calma, pelo amor de Deus! Vocês estavam gritando, não podemos ganhar mais votos. Também meti os pés pelas mãos, mas não podemos ganhar mais votos”, pontuou Lucas, enquanto Sarah tirava sua maquiagem e retrucava: “Não vou pegar voto por causa disso não! Se alguém me der voto por causa disso…”.

“A gente não vai saber se foi por causa disso e nem vai saber quem votou, talvez. É isso que tô explicando para você. Que eu vá sair ou não, nesse momento agora, sei que não depende mais de mim e nem do povo da casa, depende do Brasil”, prosseguiu o ex-Malhação. “Eu só saio em maio. Se você quer sair agora, problema é seu”, brincou a consultora de marketing digital.

O ex-aliado de Nego Di reforçou que seu comentário era um alerta para que a sister permanceça na disputa: “Prometi para mim que ia sair para salvar os meus colegas. Você não me salvou? Ganhou alguma coisa com isso? Não, só ganhou problema, ótimo! Vou passar essa visão para você, de graça!”. Gilberto Nogueira seguiu de olho na conversa, mas permaneceu calado.

A confusão ocorreu durante a madrugada, quando Sarah, Gilberto, Camilla de Lucas, Karol Conká, Arthur Picoli e Arcrebiano de Araújo cantaram e dançaram algumas músicas na sala. Juliette Andrade e Rodolffo Matthaus alertaram os colegas que algumas pessoas queriam dormir e a gritaria atrapalhava.

