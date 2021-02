Lucas fala para Juliette: ‘Sei o que é sentir o que você está sentindo’ | casa BBB

Lucas começa a falar que presenciou algumas situações envolvendo a sister: “Eu sei o que é sentir o que você está sentindo, as pessoas talvez não estejam te entendendo e você esteja passando por situações, mas não precisa se justificar”. Eu já estava cansada de ter que explicar a mesma coisa para as pessoas”, responde Juliette, afirmando que precisou gritar para ser ouvida e diz que vai entender quem prestou atenção nela “O meu jogo é a verdade e pela última vez eu estou me justificando nesse programa”.