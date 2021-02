Lucas Penteado aconselha Juliette: ‘Não entra na pilha’ | casa BBB

Lucas segue e tenta acalmar a também maquiadora: “Entra no pensamento do que eu tenho que fazer aqui e porque eu estou aqui. Foi o que me ajudou a sair da pilha. Ainda tem pilha para resolver, mas é o que vem ajudando. Se ajudou a mim, que estava literalmente todo mundo contra mim, não deixa isso acontecer contigo, não”.