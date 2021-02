Lucas Penteado aconselha Sarah: ‘Não podemos ganhar mais votos’ | casa BBB

No banheiro, Sarah tira a maquiagem após participar de brincadeira na sala da casa do BBB21. Minutos antes, os brothers dançaram e cantaram no cômodo, e Rodolffo reclamou do barulho. Lucas Penteado caminha até o banheiro e aconselha Sarah: “Calma, pelo amor de Deus, vocês estavam gritando. Não podemos ganhar mais votos”. A consultora de marketing digital responde: “A gente não vai ganhar voto por causa disso, não”. O ator repete: “Não podemos ganhar mais votos”. A brasiliense, então, afirma: “Se alguém me der voto por causa disso…”. O paulista a interrompe e fala: “A gente não vai saber se foi por causa disso, e nem vai saber quem votou, talvez”.