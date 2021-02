Após não acordar para realizar o Raio-X, Lucas Penteado é punido e perde 500 estalecas. Enquanto a dinâmica rolava, o ator dormia no Quarto Cordel. Sarah, que está no mesmo cômodo que o brother, fala: “Punição porque não fez o Raio-X”. Ela continua: “Quase que eu e o Rodolffo não fizemos, acordei faltando três minutos. Fiz correndo e acordei o Rodolffo com 50 segundos. Enquanto o relógio não parar, as pessoas que não fizeram ainda, tem que sair perguntando”.