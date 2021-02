Lucas Veríssimo se despede do Santos rumo ao Benfica: “Coração pesado”

Lucas Veríssimo publicou uma despedida do Santos em suas redes sociais nesta quarta-feira. O zagueiro gravou um depoimento para um vídeo com momentos de sua passagem pelo Peixe.

Revelado pelo Alvinegro, Veríssimo jogará pelo Benfica (POR). A negociação foi concluída por 6,5 milhões de euros (R$ 43 mi): 2,5 milhões de euros (R$ 16 mi) agora, 2 milhões de euros (R$ 12,7 mi) em dezembro de 2021 e outros 2 milhões de euros (R$ 12,7 mi) em dezembro de 2022.

Lucas Veríssimo fez 187 jogos pelo Santos, com sete gols marcados. A estreia como profissional ocorreu em 2016. Ele tem 25 anos.

“Sabe o Lucas? Aquele, lá de Jundiaí, que começou igual tantos e tantos garotos e garotas por aí, chutando uma bola na rua e reclamando da hora de entrar em casa…

Sabe aquele Lucas? Que começou lá no José Bonifácio, passou pelo Linense, e achava que cada dia em campo era a realização de um sonho, era uma vida inteira resumida em um objeto, uma bola…

O Lucas, aquele lá, sabe? Que com 17 anos, de repente, aparece no Santos Futebol Clube, que já teve tantos gênios, tantos craques… Que briga por título todo ano, que joga em um estádio histórico, que tem uma camisa pesada que é reconhecida no mundo inteiro…

Pois é, aquele Lucas, lá de Jundiaí, molequinho de tudo, nem imaginava onde ia chegar. O Lucas começou lá embaixo, só com um sonho e uma bola. O Lucas queria ser jogador de futebol. O Lucas era um garoto brasileiro como tantos. O Lucas conseguiu…

Hoje o Lucas é Veríssimo. Não é mais o de Jundiaí. Mas no fundo sempre será.

Um garoto tranquilo, humilde, que realiza um sonho a cada toque na bola. Um garoto grato por um time que aprendeu a amar, o Santos, e que hoje se despede com um coração pesado, mas com a certeza de que era hora de ir…

O Lucas tem mais desafios pela frente. O Lucas de Jundiaí, o Lucas do Santos, o Lucas Veríssimo, o Lucas do Benfica.

É hora de alçar outros voos, é hora de conhecer o mundo, é hora de realizar novos sonhos.

Mas todos esses Lucas, todos, sem exceção, continuam comigo nessa jornada, continuam no meu peito. Igual ao escudo do Santos que, por enquanto, não irei vestir mais dentro de campo, mas que carregarei para sempre no coração.

É hora de ir por um tempo. Mas o Santos… Sabe o Santos? Então, o Santos é pra sempre”.