Luiz Adriano conta como foi preleção de Abel e revela que saiu de comemoração com Palmeiras direto para hospital

Centroavante titular do Palmeiras e peça-chave na conquista do time no bicampeonato da Conmebol Libertadores, Luiz Adriano não pôde aproveitar o melhor da festa por conta de uma urgência médica.

Em entrevista ao programa Terceiro Tempo, da TV Bandeirantes, o atleta disse que precisou ir ao hospital na madrugada do sábado para domingo para socorrer a babá dos próprios filhos, que contraiu COVID-19 e está internada na UTI.

“Não consegui dormir, porque eu tive um problema com a babá dos meus filhos. Ela está com covid, e está na UTI. Tive que sair da comemoração e ir direto para o hospital. Cheguei do hospital cinco da tarde e estou aqui com vocês”, contou o atacante.

Porém, passado o susto, Luiz Adriano contou qual foi a arma de Abel Ferreira para conseguir controlar a partida mesmo no forte calor que fazia no Maracanã no momento da final.

“Eu acho que o calor atrapalhou os dois lados. Estava realmente muito quente na hora do jogo. E eu acho que ele (Abel) pensou primeiramente em defender mais a parte dos dois laterais do Santos, que sobem demais, e a gente tentou evitar isso para não ter surpresas. E os nossos laterais não subiram tanto”.

Luiz Adriano não esqueceu de falar sobre a importância do trabalho de Abel Ferreira na preleção e rasgou elogios também aos nomes da base. Ao longo da decisão, Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula, foram fundamentais na conquista do Palmeiras em cima do Santos.

“A preleção dele foi como ele sempre fez, com tranquilidade; passou o que a gente tinha que fazer. Ele não estava nervoso na hora da preleção”.

“Acho que eu venho tentando ajudar eles da melhor forma possível desde que eles chegaram ao profissional. O futebol deles já fala tudo. Eles são fenômenos, por isso que estão no time principal e fazendo história dentro do clube”.

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, quando o time reserva enfrentará o Botafogo, no Allianz Parque. Logo em seguida, o time embarca para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 4 e 11 de fevereiro.