Luxemburgo fala sobre expulsão de Castan e analisa empate do Vasco: ‘Acabou sendo um resultado justo’

Durante a entrevista coletiva, após o empate do Vasco com o Bahia, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre o lance da expulsão do capitão Leandro Castan e analisou o resultado. O comandante concordou com o cartão vermelho, mas questionou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que segundo ele, deveria ter expulsado o meio-campista Gregore em uma falta sobre Benítez.

– Eu acho que o juiz acertou a expulsão do Castan. Foi uma imprudência. Não teve a intenção. Mas a imprudência se mostrou. Mas antes do lance do Castan, o árbitro fechou os olhos quando o Gregore deixa a perna seguir e acerta a perna do Benítez. Era um lance de expulsão também. Se o Castan merecia ser expulso por imprudência, acho que o Gregore também deveria ser expulso. Acho que são dois pesos e duas medidas – disse, e acrescentou.



– O Rossi é bom jogador, é rápido. É malandro, é malandro no bom sentido. Eles darem amarelo para o Rossi nos acréscimos.. Se dá um amarelo para o Rossi no início, ele não faria o que ele faz para ganhar tempo… Com a expulsão do Castan, acabou sendo um resultado justo, mas temos que continuar. Não estou defendendo o Castan, mas estou falando de dois pesos e duas medidas – finalizou.

Para o clássico da próxima quinta, diante do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com seu capitão e esclareceu quem será o substituto de Leandro Castan no duelo contra o Flamengo, no Maracanã.

– Graça no lugar do Castan, não tem o que inventar. Zagueiro canhoto no lugar de canhoto. Posso começar com Pec, com Talles, é uma decisão que vou caminhar mais – explicou o comandante vascaíno.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço deste domingo, a equipe pode ser ultrapassada na rodada pelo Sport, que ainda entra em campo.