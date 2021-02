Luxemburgo quer seguir no Vasco nos próximos dois anos

O Vasco vem lutando para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos terão quatro jogos para confirmar a permanência na elite do futebol nacional.

Mais uma vez, a equipe chamou Vanderlei Luxemburgo para se salvar da degola. No entanto, o comandante quer seguir no clube para mudar o patamar do Vasco: “Não gostaria de entrar no mérito do que aconteceu com o Vasco nos últimos anos, não tenho que analisar. Todos vocês sabem o que aconteceu com o Vasco que gerou esse desnível. Quero participar dessa mudança. Hoje eu estou aqui para ajudar o Vasco a mudar essa história. Tenho falado com os jogadores isso todos os dias. No ano que vem quero um campeonato diferente, com o Vasco brigando na parte de cima da tabela”.

Luxemburgo afirmou que gostaria de permanecer por dois anos. Neste período, quer fazer o Vasco brigar por títulos nos cenários brasileiro e sul-americano: “Eu quero ficar no Vasco para brigar na parte de cima da tabela. Não só por um ano, mas quero ficar dois anos pensando na reestruturação, em busca de um grande time, um grande clube restruturado. Quero isso no término da minha carreira. Quero participar dessa história que comecei lá atrás e quero terminar na elite do futebol brasileiro e do sul-americano, com o Vasco disputando Libertadores e grandes competições sul-americanas”.

O Vasco terá confronto decisivo na luta contra o rebaixamento na quarta-feira, quando encara o Fortaleza, no Castelão.