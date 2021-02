Mãe de Arthur, do BBB21, comenta interesse de Anitta nele: ‘Surpreendente’ | fora da casa

Será que Arthur Picolli virou o ‘crush’ dentro e fora do BBB21? Enquanto no confinamento, alguns papos entre os brothers mostram um certo interesse do instrutor de Crossfit na participante Thaís, fora da casa ele faz sucesso com ninguém mais, ninguém menos, que Anitta. A cantora publicou um vídeo pedindo que o capixaba mande ‘uma DM’ quando deixar o programa e garantiu interesse de trocar uns beijos com ele.