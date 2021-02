Mãe do cantor MC Maylon acusa Anderson do Molejo de chantagem após estupro · .

A mãe de Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, o MC Maylon, acusou Anderson Leonardo, do Molejo, de chantagem em troca de silêncio a respeito da acusação de estupro. Segundo a mulher, que não teve a sua identidade revelada, o artista ofereceu tratamento médico ao rapaz desde que “tudo fosse esquecido” –em referência à suposta violência sexual.

Em depoimento prestado na 33ª DP de Realengo, no Rio de Janeiro, a dona de casa contou que procurou o pagodeiro pedindo para ele arcar com as despesas médicas do filho, após supostamente ter sido violentado por ele. Anderson teria concordado e dado o seu contato para a mãe de Maylon, mas não teria retornado, segundo o jornal Extra.

Ainda de acordo com o depoimento, ela confirmou que o estupro teria ocorrido no dia 11 de dezembro de 2020. Desde então, ela teria orientado o jovem, que estava “envergonhado” e “bastante depressivo”, insistindo para que procurasse atendimento médico e a delegacia.

A mãe de Maylon disse ainda que a relação do filho com Anderson Leonardo era boa, mas percebeu uma mudança de comportamento quando ele decidiu dar uma “punição” no rapaz, supostamente provocada por uma crise de ciúmes que ele teria tido da relação do jovem com sua ex-mulher.

O vocalista Anderson Leonardo deverá prestar depoimento sobre o caso, às 14h desta sexta-feira (5). Maycon apresentou ontem na delegacia uma cueca e um sabonete, que serão encaminhados para perícia para ser analisado, através de um exame de DNA, se há esperma do músico.