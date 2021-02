Maior ‘problema’ para o Palmeiras, Bayern de Munique chega faminto e motivado para fazer história

BAYERN DE MUNIQUE – campeão europeu

Getty

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga, seis pontos a frente do RB Leipzig e vai conquistar seu nono título seguido se nada absurdo acontecer.

O ataque o Bayern é tão forte. Eles têm Robert Lewandowski, o melhor jogador do mundo atualmente. Já com 24 gols em 19 jogos da Bundesliga, o polonês pode quebrar o recorde histórico de Gerd Muller, com 40 gols em uma só edição do Campeonato Alemão.

Ninguém nunca achou que isso poderia acontecer, mas aqui estamos, com ele apenas a 16 gols do recorde e com mais 15 jogos para jogar.

Thomas Muller, outro candidato a craque do time, já fez 10 gols e deu nove assistências. Ele estava mal com o antigo treinador, Niko Kovac, mas depois da chegada de Hans-Dieter Flick, em 2019, “renasceu” na carreira.

Mas mais que isso: ele é a “Rádio Muller”, como falamos por aqui. Muito comunicativo, ele grita e fala muito em campo para organizar a equipe.

Entretanto, o Bayern tem sofrido na defesa recentemente contra times que jogam atrás da pressão alta.

Eles foram pegos fora de posição muitas vezes, principalmente na lateral direita, onde Benjamin Pavard tem jogado a maioria dos jogos.

Mas apesar dos 26 gols sofridos na Bundesliga e os cinco nos seis jogos da Champions League, o Bayern tem sido excelente.

Eles são definitivamente um supertime europeu agora, não perdem um jogo de Champions desde uma derrota para o Liverpool em casa, em março de 2019.

E estão famintos, querem ganhar o Mundial de Clubes.

O CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, disse que quer fazer história e ganhar seu sexto troféu em poucos meses.

Acredite neles, acredite no Bayern de Munique, eles são os favoritos por ter jogadores como Lewandowski, Muller, Kimmich…

E estão sempre famintos!

| Análise de Stephan Uersfeld, especialista de Bundesliga do ESPN FC |

| 29 JOGOS | 22 VITÓRIAS | 5 EMPATES | 2 DERROTAS – 81,6% DE APROVEITAMENTO NA ATUAL TEMPORADA |

Líder do Campeonato Alemão

Classificado às oitavas das Uefa Champions League

Campeão da Supercopa Europeia

Campeão da Supercopa da Alemanha

Eliminado na 2ª fase da Copa da Alemanha

ESTREIA

VENCEDOR DE AL DUHAIL x AH AHLY x BAYERN

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual decisão se ambos vencerem seus jogos – ou na disputa de 3º lugar se ambos perderem

O CRAQUE

Robert Lewandovski comemora terceiro gol contra o Frankfurt em 23 de outubro Getty Images

ROBERT LEWANDOWSKI

ELENCO

GOLEIROS

1. Manuel Neuer

35. Alexander Nübel

39. Ron-Thorben Hoffmann

DEFENSORES

4. Niklas Süle

5. Benjamin Pavard

8. Javi Martínez

17. Jérôme Boateng

19. Alfonso Davies

20. Bouna Sarr

21. Lucas Hernández

27. David Alaba

MEIO-CAMPISTAS

6. Joshua Kimmich

18. Leon Goretzka

22. Marc Roca

24. Corentin Tolisso

29. Kingsley Coman

42. Jamal Musiala

ATACANTES