Manchester City crava recorde de 133 anos no futebol inglês e garante vitória 500 da carreira de Guardiola

Vencer o Sheffield United, ainda que de forma mais modesta do que muitos esperavam, fez o Manchester City alcançar marcas impressionantes na história do clube, na carreira de Pep Guardiola e principalmente dentro do futebol inglês.

O magro 1 a 0 no Etihad Stadium foi a 9ª vitória seguida no mês de janeiro, marca que nenhum outro clube das quatro principais divisões do futebol inglês conseguiu desde a formação da Football League, em 1988.

Para chegar ao recorde, o City bateu, em sequência: Chelsea, Manchester United, Birmingham, Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, Cheltenham, West Bromwich e Sheffield United. Os jogos foram pela Premier League, a FA Cup (Copa da Inglaterra) e a Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa).

Somando todas as competições, o time de Manchester estabelece também um recorde na história do próprio clube. São 12 vitórias enfileiradas, algo que o City, com ou sem o investimento pesado dos Emirados Árabes, nunca havia feito.

O resultado também é importante para Guardiola, que comemorou a vitória de número 500 em 673 jogos na carreira. O treinador ainda viu seus times empatarem 94 vezes e perderem outras 79. Pelo City, são 197 triunfos, soma que jamais havia atingido por Barcelona ou Bayern de Munique.

Pep Guardiola durante partida do Manchester City contra a Atalanta pela Champions League Getty Images

A sequência positiva coloca o Manchester City com vantagem na liderança do Campeonato Inglês. São 44 pontos, contra 41 do Manchester United, que tem um jogo a mais. A partida atrasada da equipe de Guardiola será contra o Everton, em Goodison Park.

Mas, antes, o City volta a campo na quarta-feira (3), para enfrentar o Burnley, fora de casa. No domingo (7), a parada dura será o Liverpool, em Anfield, um teste e tanto para a boa fase dos comandados de Guardiola.