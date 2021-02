Manchester City quer tirar Haaland do Borussia Dortmund e fará proposta de R$ 743 milhões

Consolidado novamente na liderança da Premier League após o início conturbado na competição, o Manchester City parece estar pronto para voltar as atenções outra vez ao mercado de transferências. E segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (05) pelo jornal Daily Mirror, o grande alvo está definido: Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

De acordo com o diário, o gigante inglês entrará com força na competição para fechar a contratação do norueguês, que também vem sendo apontado recentemente como prioridade do Chelsea. Mas a ‘Operação Haaland’ tem avançado mais rápido no clube de Pep Guardiola.

O plano do Manchester City é entrar na disputa pelo atacante logo na próxima janela de transferências com uma proposta na casa dos 100 milhões de libras (cerca de R$ 743 milhões) Borussia Dortmund.

A ideia dos ingleses é antecipar em um ano a busca por Haaland. Pelo contrato com os alemães, o goleador terá uma clausula de rescisão avaliada em 68 milhões de libras (cerca de R$ 505 milhões) em 2022. Esse valor definido deverá aumentar muito a concorrência no mercado internacional.

Com uma proposta maior e um ano antes, o Manchester City trabalha para sequer dar chance aos concorrentes que sonham com a joia norueguesa.

Haaland comemora após marcar para o Borussia Dortmund sobre o Club Brugge EFE

O Manchester City já se movimenta no mercado em busca de um substituto a Sergio Aguero, que deverá deixar o clube ao fim da atual temporada. Aos 32 anos e sofrendo com problemas físicos, o atacante tem sido especulado no futebol da Argentina, onde poderia retornar para defender novamente o Independiente, onde foi revelado.

Aos 20 anos, Haaland chegou ao Borussia Dortmund em dezembro de 2019 após ser destaque com a camisa do Red Bull Salzburg. O contrato do norueguês na Alemanha vai até 2024.