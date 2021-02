Mancini muda time para ‘decisão’ contra o Ceará e deve barrar Jô; veja a provável escalação

O Corinthians deve ter uma mudança bem importante para a ‘decisão’ desta quarta-feira contra o Ceará, na Neo Química Arena. Sem conseguir manter um alto nível de atuação nas últimas partidas, Jô deve ser barrado e perder o lugar no time titular.

A vaga de centroavante deve ficar com Léo Natel, que volta de suspensão. Ele repetiria a função de “falso 9” que fez muito bem no clássico contra o São Paulo, em 13 de dezembro. A vitória por 1 a 0 foi acompanhada por uma das melhores atuações do Corinthians sob o comando de Mancini, e a avaliação é de que Natel cumpriu bem a função.

Jô até marcou nas vitórias sobre Fluminense e Sport, mas foi mal nas três derrotas do Corinthians no ano (Palmeiras, Bragantino e Bahia). As críticas da torcida ficam por conta da forma do centroavante, que sofreu com lesões e não conseguiu chegar a 100% fisicamente.

Quem também volta ao time é Otero. Suspenso contra o Bahia, ele fica com a vaga de Mateus Vital. Ramiro também fica à disposição mais uma vez, mas deve começar no banco.

Mancini, porém, segue com dois problemas por lesão no time considerado titular: Jemerson (já fora do restante da temporada) e Cazares (com uma lesão muscular). Bruno Mendez será mantido na zaga e Araos deve ser o titular no meio de campo.

Assim, Mancini deve mandar o Corinthians a campo com Cássio; Fagner, Bruno Mendez, Gil e Fabio Santos; Gabriel, Cantillo e Araos; Gustavo Mosquito, Otero e Léo Natel.

O duelo contra o Ceará (9º colocado) é uma verdadeira ‘decisão’ por uma vaga na Copa Libertadores. O Corinthians (10º) tem um jogo a menos, mas está empatado com o rival com 45 pontos na tabela de classificação e leva desvantagem no saldo.

Caso o Brasileirão tenha mesmo um G-8, como provavelmente vai acontecer, a briga pela oitava posição é direta. O Athletico-PR, atual oitavo colocado, também tem 45 pontos. Assim como Santos (11º) e Atlético-GO (12º). O Red Bull Bragantino (13º) vem logo atrás com 44 pontos.