Manifest, Good Girls e mais; NBC define retornos de suas séries!

Recentemente, a NBC divulgou as datas de retorno de diversas produções importantes de sua grade. Dessa forma, a emissora inicia a programação de primavera com muitas novidades. Entre elas, estão as tão aguardadas novas temporadas de Manifest e Good Girls.

A produção protagonizada pelas atrizes Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman estará de volta com sua 4ª temporada no dia 7 de março, um domingo. De acordo com a descrição oficial da nova leva de novos episódios, Beth, Ruby e Annie vão enfrentar desafios cada vez mais eletrizantes.

Good Girls retorna com sua 4ª temporada em 7 de março. (Reprodução/NBC)Fonte: NBC

Manifest, por sua vez, iniciará sua 3ª temporada em 1º de abril, às 20h, horário que antes era destinado a Superstore. Os novos episódios vão se passar cerca de um ano após o retorno do voo 828, focando em conflitos bastante tempestuosos entre os personagens.

Law & Order: Organized Crime estreia na NBC em 1º de abril

Na mesma noite de retorno de Manifest, a 22ª temporada de Law & Order: Special Victims Unit vai preparar a estreia da série spin-off Law & Order: Organized Crime, protagonizada por Christopher Meloni. A atriz Mariska Hargitay participará de ambos os episódios com sua personagem Olivia Benson.

O foco da produção será o retorno de Elliot Stabler ao departamento de investigações de Nova York, enfrentando novos desafios e também lidando com diversos traumas do passado. O público provavelmente irá encontrar um protagonista bastante intenso em suas emoções e com uma grande perda a ser superada.

Vale destacar também que as séries de comédia Young Rock e Kenan estreiam em 16 de fevereiro e que Zoey’s Extraordinary Playlist vai ocupar um novo horário a partir de 28 de março, lançando seus episódios sempre aos domingos.

