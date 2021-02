Marcão supera aproveitamento de Odair, e Fluminense faz as contas por vaga direta na Libertadores

O Fluminense chegou a cinco jogos sem perder neste Campeonato Brasileiro. Faltando quatro partidas para o fim da competição, o Tricolor deu mais um importante passo rumo à vaga direta na Libertadores depois de vencer o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada. Além da pontuação na tabela, o resultado é também uma confirmação para Marcão. O treinador chega aos 56,6% de aproveitamento no comando da equipe, ultrapassando os 56% de Odair Hellmann.

Nas próximas rodadas, o Flu tem o Atlético-MG no Maracanã, Ceará e Santos, fora de casa, e encerra a competição contra o Fortaleza, no Rio de Janeiro. São 56 pontos conquistados. Se vencer o Galo, terceiro colocado, na quarta-feira, dia 10, o Tricolor reduz a distância entre os dois para um ponto. O São Paulo é o quarto colocado, tem 58 pontos, mas fará o jogo desta rodada contra o Palmeiras no dia 19 apenas.

O Alviverde, inclusive, pode ser crucial na trajetória do Flu. Caso vença também a Copa do Brasil, a vaga direta na Libertadores vai para o quinto colocado do Brasileirão, posição que o Fluminense ocupa agora. O Palmeiras pega, além do São Paulo, o Atlético-MG na última rodada, duelos que interessam ao time treinado por Marcão.

O treinador, inclusive, chega a cinco vitórias, dois empates e três derrotas desde que assumiu o time principal do Flu. São 15 gols marcados e 14 sofridos, mas, além das cinco partidas sem perder, são três jogos seguidos sem levar gols, uma das grandes dificuldades do time.

– Nossa leitura tática mudou um pouco, corrigimos a distância entre as linhas. Isso equilibrou as ações, os volantes mais posicionados, dando suporte melhor. Temos que valorizar esses meninos, algumas partidas sem sofrer gols – analisou o técnico Marcão.