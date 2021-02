Marcelo Cabo, do Atlético-GO, revela armadilha contra o São Paulo e garante estar preparado para os 12 maiores clubes do Brasil

O Atlético-GO é uma das maiores surpresas do Campeonato Brasileiro. Cotado por muitos como um dos favoritos ao rebaixamento, o clube goiano chegou aos 45 pontos, está na 12ª posição e não só praticamente se livrou da queda como, agora, está na briga por uma vaga em competições continentais – Conmebol Libertadores ou Copa Sul-Americana.

Um dos principais responsáveis por essa arrancada é o técnico Marcelo Cabo, que comandou a equipe nos últimos 13 jogos, com seis vitórias, quatro empates e três derrotas, um aproveitamento de 56,4% (ganhou 22 dos 39 pontos disputados) – para se ter uma ideia, apenas os quatro primeiros colocados, Internacional, Atlético-MG, Flamengo e São Paulo, têm desempenho melhor se analisada toda a campanha.

Em entrevista ao ESPN.com.br, o treinador, que comandou o clube goiano no título da Série B em 2016, falou sobre o momento do time na competição, que armadilhas fez para vencer o São Paulo na última rodada e garantiu estar preparado para assumir um dos chamados ’12 grandes clubes do país’.

O próximo jogo do Atlético-GO será contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (3), às 19h15 (horário de Brasília).

Assista e leia, abaixo, aos melhores trechos da entrevista:

Como foi a volta ao Atlético-GO no meio do Brasileiro?

“Voltei com muita satisfação e em um momento de afirmação na minha carreira. Retomar um trabalho na Série A em um ano atípico de pandemia. O Atlético vinha de um começo de campeonato muito bom. Quando eu cheguei empatamos com o Flamengo, mas na rodada seguinte fomos para a zona de rebaixamento. O time estava há cinco jogos sem vencer e derrotamos o Sport na Ilha do Retiro, que nos tirou da zona. Conseguimos bons resultados e alcançamos a primeira meta de fazer 45 pontos e uma margem segura para a nossa permanência. Temos cinco jogos para conseguir outros objetivos.”

Como foi esse trabalho até sair da zona do rebaixamento?

“O primeiro passo foi criar um diagnóstico e ver por que o Atlético-GO teve um começo tão bom, mas estava sem vencer e na zona de rebaixamento. Retomamos a confiança e mostramos que poderíamos ser a mesma equipe. Trabalhamos o lado psicológico. Tive quatro ou cinco semanas abertas e pude pegar o bom trabalho e implementar a minha ideia. Formatei uma equipe competitiva e pude melhorar alguns números. Nós tínhamos um padrão de jogo que ofertávamos muitos gols na saída de bola precisávamos melhorar o nosso ataque. A gente pontuava pouco em casa. Hoje, estamos há seis jogos invictos em casa. Vencemos Fortaleza, Fluminense e São Paulo.”

Marcelo Cabo, treinador do Atlético-GO Thiago Ribeiro/AGIF/ Gazeta Press

Qual foi a armadilha contra o São Paulo?

“Enfrento o Diniz desde 2015 quando eu estava no Ceará e ele no Paraná. Ao longo dos anos temos nos enfrentado e eu estudo muito as equipes dele. A estratégia de jogo dele é muito difícil de ser marcada e tem um elenco muito qualificado individualmente, o que aumenta o potencial. Já determinamos subir a linha de marcação e bloquear a saída de jogo do São Paulo. Treinamos isso exaustivamente a semana toda.”

“E se eles saíssem dessa pressão, a gente baixava a linha para o primeiro terço do campo. Procuramos tirar o Daniel do jogo porque ele constrói toda essa equipe. Observamos muito os vídeos dos jogos contra o Bragantino e o Inter, que tiveram sucesso contra o São Paulo e copiamos um pouquinho o que eles fizeram para termos êxito. Mesmo assim, foi um jogo bem difícil e tivemos chances de fazer mais gols, mas o 2 a 1 foi o suficiente para conseguir os três pontos.”

O Atlético-GO briga por vaga na Libertadores?

“A gente tem metas internas. Alcançamos a primeira que é fazer 45 pontos. Agora, vamos buscar a Sul-Americana, que é bem plausível para a gente. Estamos oito pontos à frente do primeiro time fora. E entramos na zona de classificação de pré-Libertadores. Estamos bem vivos nas duas brigas. Vamos trabalhar passo a passo para tentar a classificação inédita. Não quero falar de Libertadores agora porque quero consolidar a vaga na Sul-Americana, pois automaticamente estaremos perto do terceiro objetivo.”

É um Brasileirão cheio de surpresas?

“Acho que as pessoas mensuram muito uma equipe pela folha de pagamento. A nossa é de R$ 1,5 milhão, dentro de uma Série A é algo que não é normal. O Atlético trabalha muito dentro das suas limitações financeiras e temos que ter um orçamento muito bem feito. Não temos orçamento milionário de outras equipes. Temos um CT bem montado e trabalhamos de forma multidisciplinar.”

“Quando você vem de uma Série B é apontado para cair de novo. Mas esse ano foi atípico porque estamos dentro da pandemia. As equipes de grandes torcidas foram prejudicadas porque não tem muito o fator casa, ficou tudo um pouco neutro. Aproveitamos um pouco disso. A pressão de fora para dentro diminuiu bastante. Os times quem têm jovens jogadores conseguem se beneficiar com isso.”

E esta sequência agora?

“O Bragantino vem fazendo uma competição muito boa. Eles têm um ponto a menos do que a gente. Disputamos com eles uma vaga na Sul-Americana e na Libertadores. É uma equipe muito bem montada pelo Mauricio Barbieri. Vamos trabalhar muito para conseguir a vitória. Na sequência, temos o Santos que vai retomar o campeonato com tudo depois que jogou a final da Libertadores. Precisamos manter a performance.”

Quais são, para você, os jogadores promissores do Atlético-GO?

“O João, que é zagueiro do Corinthians, é muito promissor. O Éder tem feito um campeonato muito bom. O Marlon Freitas, o nosso capitão, vem crescendo ao longo dos anos. O Wellington Rato é uma revelação que trouxemos do Ferroviário-CE. O Janderson retomou a carreia com destaque. O Vitor Leque tem entrado e feito os gols. Por causa da pandemia, tivemos apenas 20 jogadores de linha no profissional, um elenco muito enxuto. Ao longo do campeonato perdemos Édson, Jorginho, Kayzer e Gustavo Ferrareis, ou seja, 40% da equipe titular. Não conseguiríamos contratar jogadores no mercado para repor as perdas e fomos para a base.”

Você se sente preparado para treinar os chamados grandes clubes do Brasil?

“Me sinto superbem preparado. Na vida estamos sempre esperando uma oportunidade. Eu estava esperando uma grande chance na Série A, e o Atlético-GO me deu. Eu era muito rotulado como um técnico de Série B ou ‘rei do acesso’. Não existe treinador de divisão. Treinador é bom e capaz em qualquer divisão. Tenho feito um bom trabalho e provado meu valor no Atlético-GO. Me sinto superbem preparado para ter uma oportunidade também no ‘G-12’ do futebol brasileiro. Mas me sinto muito prestigiado e feliz. Quero agradecer ao presidente Adson [Batista] e me sinto amadurecido para essa oportunidade.”