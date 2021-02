Marcos Braz responde sobre possível retorno de Rafinha ao Flamengo: ‘Temos lateral’

Rafinha e Olympiacos estão perto de uma rescisão amigável do contrato que vai até 2022. Com isso, um retorno do lateral ao futebol brasileiro começou a ser especulado.

De acordo com o jornal Lance!, quatro times já manifestaram interesse em repatriar o experiente jogador. O Flamengo, último clube de Rafinha antes da passagem pelo futebol grego, despistou sobre o nome do ex-camisa 13 rubro-negro.

Em rápido contato com o diário, o vice de futebol Marcos Braz não falou sobre negociação e apenas enfatizou: ‘Temos lateral’.

Mauricio Isla foi o escolhido pela diretoria como reposição a Rafinha. O chileno, titular absoluto da equipe, tem dois gols em 28 jogos disputados. Ele está confirmado para enfrentar o Sport, nesta segunda-feira, pelo Brasileirão.

Rafinha fez 22 jogos desde que chegou ao Olympiacos e não marcou. A equipe caiu na fase de grupos da Champions League, mas ocupa o primeiro lugar no Campeonato Grego.

Rafinha comemora a conquista da Libertadores 2019 pelo Flamengo, em Lima Getty Images

No Flamengo, Rafinha entrou para a história do clube ao ser um dos destaques do vitorioso time da temporada 2019 e início de 2020.

Pela equipe, ele conquistou cinco títulos: Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Logo depois da saída de Jorge Jesus, em julho, Rafinha fez apenas mais um jogo pelo Flamengo e decidiu deixar o clube para acertar com o Olympiacos. Atualmente, ele está com 35 anos.