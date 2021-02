Marcos Rojo é apresentado no Boca Juniors

Nesta terça-feira, o Boca Juniors oficializou a contratação de Marcos Rojo. O defensor pertencia ao Manchester United e chega sem custos ao time argentino. Aos 30 anos, atualmente joga como zagueiro, mas já se destacou na lateral-esquerdo, posição onde teve destaque na Copa do Mundo de 2014.

Na última temporada, Rojo voltou ao Estudiantes, clube que o revelou. Após um curto retorno ao United, se acertou com o Boca. O experiente defensor deixou seu time de formação em 2011, tendo feito parte do título da Libertadores em 2009. Na Europa, passou por Spartak Moscow e Sporting, antes de fechar com os Red Devils, onde ficou por sete anos. No oitavo e último ano, foi emprestado ao Estudiantes.

Além do título da Libertadores, Rojo tem outra grande participação pela Seleção da Argentina. O jogador disputou as Copas de 2014 e 2018, tendo grande destaque na primeira, na qual a equipe alcançou a final e, por pouco, não levantou a taça.