Mariana Ximenes sofre com o calor nas gravações de Nos Tempos do Imperador · .

Mariana Ximenes retomou as gravações da próxima novela das seis da Globo, Nos Tempos do Imperador, após a paralisação causada pelo novo coronavírus, e tem enfrentado dificuldades para encarar as roupas pesadas e o cabelão no verão do Rio de Janeiro.

Os momentos mais complicados e que mais a fazem sofrer são as filmagens externas. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz falou como tem sido a sua volta. “As externas são bem complicadas. Minhas roupas, no início, são pretas, de luto. Já no estúdio, tem ar-condicionado, então melhora”.

Para encarar a alta temperatura, a intérprete de Luísa conta com uma aliada inseparável: “Tenho sempre água por perto para me refrescar. Mas não posso beber muito para não ter que ir ao banheiro toda hora, porque preciso tirar a roupa toda, já que a saia não cabe no banheiro. Fico pensando como as mulheres daquela época faziam xixi”, divertiu-se a atriz ao revelar suas táticas.

No tempo em que estava afastada do figurino e do cenário da trama, ela manteve uma rotina de estudos dos textos para não perder a familiaridade com a personagem, a condessa de Barral.

“Nos primeiros dias [de gravação] foi mais complicado, com tantos protocolos de segurança e distanciamento. Mas quando coloquei a caracterização, cabelo e adereços, já fui transportada para um outro tempo, já que é uma novela de época. Na hora do gravando, a personagem estava à espreita, pronta para sair”, revelou.

As gravações do folhetim de Thereza Falcão e Alessandro Marson foram retomadas em novembro de 2020, com equipes reduzidas. Michel Gomes e Gabriela Medvedovski, destaques do núcleo jovem da trama, voltaram aos estúdios na ocasião.

A novela contará a história de dom Pedro 2º (Selton Mello) e será uma continuação de Novo Mundo (2017). Alexandre Nero, Leticia Sabatella, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues também estão no elenco da trama.