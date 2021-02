Marido mata esposa palmeirense a facadas por causa de futebol, após final da Libertadores

Um homem identificado como Leonardo Ceschini foi preso acusado de matar a esposa palmeirense, Érica Fernandes Ceschini, a facadas após a final da Libertadores, no último sábado. Os dois são pais de gêmeos pequenos. O caso aconteceu na cidade de São Domingos, interior de São Paulo e foi informado pelo jornal ‘Extra’

Segundo a polícia, o marido corintiano alegou que teria sido golpeado com uma faca pela esposa no abdômen, aonde ele possui um ferimento, mas que ele teria conseguido tomar o objeto da mão da esposa e desferindo golpes de faca contra ela. Leonardo ainda informou a polícia que o motivo da briga tinha sido futebol.

A polícia informou que foi acionada para atendimento da ocorrência, mas quando chegou no local, a vítima já estava morta no chão da cozinha. O caso foi registrado na 33º DP de Pirituba. Leonardo Ceschini foi internado sobre escolta policial no Hospital Mandaqui para tratamento da ferida e foi autuado por homicídio qualificado.