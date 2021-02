Marinho tatua a Vila Belmiro e eterniza lema do Santos: “4% é muito”

Marinho fez uma tatuagem para eternizar a campanha do Santos na Libertadores da América e seu bom desempenho individual. O atacante mostrou a imagem na última quarta-feira.

Com a camisa do Peixe, o camisa 11 veste uma coroa por ser eleito melhor da competição continental, onde está escrito o lema 4% é muito, além do anel de brilhantes recebido pela Conmebol. No fundo, a Vila Belmiro.

“Tem coisas que acontecem que marcam nossa vida”, escreveu.

O 4% é muito foi uma frase utilizada por Alison antes da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. O capitão lembrou de uma projeção de título de 4% e lembrou da infância difícil, quando as chances de realizar o sonho eram bem menores. O Santos perdeu a final para o Palmeiras.